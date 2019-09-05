«100 вещей, которые нужно сделать в жизни». Что не так с этим списком?

Каждый из нас держит в голове свой список дел и "мечт", которые хотел бы осуществить в течение жизни. Например, выучить три языка или прокатиться по Мексике. Но иногда дело доходит до абсурда. "100 вещей, которые нужно обязательно попробовать за свою жизнь", "5000 лучших книг, которые должен прочитать каждый", "Миллион мест, где стоит побывать, пока у вас нет детей" — сколько ещё таких списков существует? Зачем нам навязывают то, что мы не хотим? Стоит ли планировать свою жизнь или лучше плыть по течению и импровизировать?