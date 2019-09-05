Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T12:39Z
https://ria.ru/20190905/1558339302.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/86/1558328637_0:114:2767:1670_1036x0_80_0_0_cc883c8b54f3872dcf1ff089c6de5d51.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Малайзии отметил, что может находиться у власти до 95 лет

12:39 05.09.2019
202
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в июле исполнилось 94 года, отметил, что может находиться у власти до 95 лет.
"На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет", - отметил Мохамад, отвечая на вопрос ведущего пленарной сессии Восточного экономического форума о предельном возрасте нахождения у власти в Малайзии в настоящее время.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
12:37Восточный экономический форум
Премьер Малайзии предложил России основать аэрокосмический университет
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10:00Восточный экономический форум
Премьер Малайзии: для расследования по MH17 нужен нейтральный орган
1110020
Обсудить 0
Восточный экономический форумМахатхир МохамадМалайзияВладивостокВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган считает неприемлемым, что Турция не может иметь ядерное оружие
РИА
Новости
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер Малайзии предложил России основать аэрокосмический университет
Я пока не дотягиваю – Путин о предельном возрасте в политике
Путин пошутил про предельный возраст пребывания в политике
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Малайзии рассказал о вреде стереотипов на примере Гренландии
Лента
новостей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Токио будет управлять ракетами, размещенными США в Японии, заявил Абэ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал обвинения США в адрес Китая в краже секретов
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин: американские ракеты в Южной Корее создадут угрозу российским базам
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Малайзии рассказал, чем его удивил Владивосток
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал заявления главы Пентагона о размещении ракет в АТР
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Вопрос обмена заключенными будет решен в ближайшее время, заявил Путин
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Абэ поднимал на саммите G7 вопрос восстановления "Большой восьмерки"
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер Малайзии: для расследования по MH17 нужен нейтральный орган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния