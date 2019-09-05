Премьер Малайзии отметил, что может находиться у власти до 95 лет

Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019

Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад во время встречи с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в июле исполнилось 94 года, отметил, что может находиться у власти до 95 лет.

"На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет", - отметил Мохамад, отвечая на вопрос ведущего пленарной сессии Восточного экономического форума о предельном возрасте нахождения у власти в Малайзии в настоящее время.