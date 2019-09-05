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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань планирует принять на отдых около 800 тысяч детей до конца года

12:38 05.09.2019
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 сен — РИА Новости. Летом 2019 года в Краснодарском крае отдохнули около 600 тысяч детей, до конца года регион рассчитывает принять 800 тысяч ребят, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Летом в крае отдохнули и поправили здоровье порядка 600 тысяч ребят. Мы ожидаем, что до конца года примем около 800 тысяч детей. Чтобы организовать качественный детский отдых, мы направили 2,2 миллиарда рублей из консолидированного бюджета", - отметил Кондратьев.
Губернатор уточнил, что прежде всего эти средства пошли на приобретение путевок для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
"Значительная часть средств пошла на развитие инфраструктуры детского отдыха. Это поддержка существующих лагерей и открытие новых. К примеру, в Новороссийске в этом году мы приобрели частный оздоровительный лагерь, привели его в порядок, закупили оборудование. Этим летом он принял 1400 детей", - отметил глава края.
Кроме того, после капремонта открылся лагерь "Юниор" в Анапе. В нем уже отдохнули 400 ребят.
"В ближайших планах – ремонт оздоровительного центра "Дружных" в Геленджике. Здесь нужно полностью привести в порядок пять корпусов, пищеблок и медпункт. Мы планируем, что здравница откроется в 2021 году", - сообщил губернатор.
Он также отметил, что детский отдых в Краснодарском крае – это не только стационарные лагеря и санатории, но и пришкольные лагеря, и платочные, и трудовые. "И несмотря на высокий уровень миграции и ежегодное увеличение численности школьников, планку по детскому отдыху мы не снижаем. Сегодня 95% учеников заняты разными формами отдыха, причем круглогодично", - добавил Кондратьев.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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