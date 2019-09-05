Кубань планирует принять на отдых около 800 тысяч детей до конца года

КРАСНОДАР, 5 сен — РИА Новости. Летом 2019 года в Краснодарском крае отдохнули около 600 тысяч детей, до конца года регион рассчитывает принять 800 тысяч ребят, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Летом в крае отдохнули и поправили здоровье порядка 600 тысяч ребят. Мы ожидаем, что до конца года примем около 800 тысяч детей. Чтобы организовать качественный детский отдых, мы направили 2,2 миллиарда рублей из консолидированного бюджета", - отметил Кондратьев.

Губернатор уточнил, что прежде всего эти средства пошли на приобретение путевок для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"Значительная часть средств пошла на развитие инфраструктуры детского отдыха. Это поддержка существующих лагерей и открытие новых. К примеру, в Новороссийске в этом году мы приобрели частный оздоровительный лагерь, привели его в порядок, закупили оборудование. Этим летом он принял 1400 детей", - отметил глава края.

Кроме того, после капремонта открылся лагерь "Юниор" в Анапе. В нем уже отдохнули 400 ребят.

"В ближайших планах – ремонт оздоровительного центра "Дружных" в Геленджике. Здесь нужно полностью привести в порядок пять корпусов, пищеблок и медпункт. Мы планируем, что здравница откроется в 2021 году", - сообщил губернатор.