Бурятский школьник, которого поздравил Путин, поступил в лицей в Петербурге

Андрей Мешков и Андрей Шмайхель (Россия), завоевавшие золотые медали на церемонии награждения победителей WorldSkills Juniors и Future Skills в компетенции "Сетевое и системное администрирование" . Архивное фото

Андрей Мешков и Андрей Шмайхель (Россия), завоевавшие золотые медали на церемонии награждения победителей WorldSkills Juniors и Future Skills в компетенции "Сетевое и системное администрирование"

КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Школьник из Улан-Удэ Андрей Мешков, которого глава государства Владимир Путин поздравил с победой на чемпионате мира WorldSkills в компетенции "Сетевое и системное администрирование", поступил в президентский физико-математический лицей в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости мать мальчика Марина Цыбикова.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, поздравил Андрея Мешкова из Улан-Удэ с победой на чемпионате мира WorldSkills в компетенции "Сетевое и системное администрирование", который проводился в Казани.

"Сейчас сын находится в Санкт-Петербурге. Его приняли в питерский физико-математический лицей №239. Пока мы не можем назвать учебное заведение, в которое он поступит после окончания лицея. Однако сын уверен, что оно будет связано с сетевым системным администрированием. В ближайших планах развиваться и участвовать в новых конкурсах, бросать вызов себе. Он очень целеустремленный и всего добился сам. Мы ему лишь помогали, но никогда не заставляли. Поздравление президента безусловно важно для нас, хотя очень неожиданно", - сказала Цыбикова.

Она рассказала, что старший брат Андрея также находится в Петербурге и является юристом, пятилетняя сестренка живет в Улан-Удэ.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 прошел в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали более 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Сегодня союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" охватывает все регионы, 3,5 тысячи колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний.