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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин прокомментировал обвинения США в адрес Китая в краже секретов

12:37 05.09.2019 (обновлено: 13:29 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес Китая о краже секретов могут быть выдумкой, и утверждения, что при разработке нового двигателя объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) что-то украла неправильные, все сделано своими руками и своей головой, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
"В отношении конкретного лица (сотрудника ОДК Александра Коршунова), которое занимается двигателестроением... с обвинениями, с намеками на то, что он занимался там кражей каких-то там секретов. Мы слышали эти обвинения в отношении КНР, мы не знаем, что там происходит, думаю, что тоже выдумки в основном. Но здесь то мы точно знаем, что это объединенная двигателестроительная корпорация сделала новый российский двигатель", - сказал Путин, отвечая на вопрос в рамках ВЭФ, не тяжело ли налаживать отношения с США, когда они задерживают россиян по разным обвинениям в мире, в частности, недавно арестовали сотрудника авиастроительной корпорации Коршунова.
Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявили в пресс-службе Ростеха.
Как отметил президент, российские специалисты долго делали новых двигатель, это первый такой высокотехнологичный продукт за 28 последних лет.
"Делала наша двигательно-строительная корпорация, с хорошим персоналом, с наукой высокого мирового класса, да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами", - пояснил Путин.
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Он добавил, что теперь американские партнеры утверждают, что какие-то разработки были украдены.
"Какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пусть с ними разбираются. Но то, что они украли, нам ничего не нужно, потому что у нас все сделано своими руками и своей головой, головой наших специалистов", - отметил он.
Путин подчеркнул, что консультации и совместная работа по современным высокотехнологичным продуктам - это абсолютно естественная, открытая, публичная деятельность.
"Поэтому я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции. Это не улучшает наши отношения", - заявил он.
Президент РФ упомянул в этом контексте в целом о теме конкурентной борьбы. В качестве примера он привел ситуацию с новым российским самолетом - среднемагистральным МС-21.
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"Он явный конкурент Boeing-737. Но взяли, внесли в санкционный список изделие для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне", - пояснил российский лидер.
Путин заверил, что Россия сделает этот самолет сама. "Просто кооперация была бы уместна. И мы готовы были приобрести соответствующие американские материалы - так же, как они покупают у нас титан в большом количестве и Boeing производят из нашего титана. Мы все равно это сделаем", - заявил он, отметив, что для этого просто потребуется время.
"Он уже летает, и эти материалы у нас появятся. Может быть, отчасти и хорошо, потому что будут это свои материалы, мы не будем в этом смысле ни от кого зависеть", - уточнил российский лидер.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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