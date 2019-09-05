Премьер Малайзии предложил России основать аэрокосмический университет

"Мы надеемся, что сотрудничество будет расти и углубляться, прежде всего в сфере образования. Есть предложение создать университет, который будет концентрироваться на космической отрасли, на инженерных изысканиях. И это был бы очень серьезный вклад в систему образования Малайзии", - заявил Мохамад на пленарном заседании ВЭФ.