Премьер Малайзии предложил России основать аэрокосмический университет

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил России создать в его стране университет, специализирующийся на аэрокосмической отрасли.
"Мы надеемся, что сотрудничество будет расти и углубляться, прежде всего в сфере образования. Есть предложение создать университет, который будет концентрироваться на космической отрасли, на инженерных изысканиях. И это был бы очень серьезный вклад в систему образования Малайзии", - заявил Мохамад на пленарном заседании ВЭФ.
По словам премьера, Малайзия привлекает большое количество студентов из многих стран мира, в том числе и из России.
"Если Россия будет и дальше продвигать и развивать образование и в этом регионе, особенно инженерные компетенции в аэрокосмической отрасли, то вне всякого сомнения Малайзия - это то место, где следует основать университет", - добавил Мохамад.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.