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РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Малайзии предложил России основать аэрокосмический университет

12:37 05.09.2019 (обновлено: 14:39 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил России создать в его стране университет, специализирующийся на аэрокосмической отрасли.
"Мы надеемся, что сотрудничество будет расти и углубляться, прежде всего в сфере образования. Есть предложение создать университет, который будет концентрироваться на космической отрасли, на инженерных изысканиях. И это был бы очень серьезный вклад в систему образования Малайзии", - заявил Мохамад на пленарном заседании ВЭФ.
По словам премьера, Малайзия привлекает большое количество студентов из многих стран мира, в том числе и из России.
"Если Россия будет и дальше продвигать и развивать образование и в этом регионе, особенно инженерные компетенции в аэрокосмической отрасли, то вне всякого сомнения Малайзия - это то место, где следует основать университет", - добавил Мохамад.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМахатхир МохамадМалайзияРоссия
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