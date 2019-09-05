В Приамурье возбудили дело против матери за жестокое обращение с дочерью

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Амурской области в отношении жительницы села Ивановка за жестокое обращение с ребенком, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Инна Карташова.

Видео одной из семейных сцен появилось в интернете. На кадрах видно, как мать нецензурно выражается в адрес дочери. Раздетый ребенок сидит на диване и сильно плачет, женщина бьет дочку, хватает ее за лицо, называет животным. Гнев родительницы вызвало то, что девочка испачкалась в золе (семья проживает в частном доме).

"24 августа в полицию поступила информация от органов опеки о жестоком обращении с ребенком жительницы села Ивановка, в тот же день двух маленьких детей изъяли из семьи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - сообщила РИА Новости Карташова.

По словам Карташовой, изъятые у матери дети помещены в социальную палату в больницу. За подобное "воспитание" женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В министерстве социальной защиты населения РИА Новости уточнили, что девочке, которая попала на видео, 1,5 года.

"Семья находится в группе риска. Свидетелем инцидента стала знакомая семьи, которая также будет привлечена к ответственности. Старший из детей женщины проживает с бабушкой", - уточнили агентству в министерстве.