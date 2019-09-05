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РИА Новости

В Приамурье возбудили дело против матери за жестокое обращение с дочерью

12:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Амурской области в отношении жительницы села Ивановка за жестокое обращение с ребенком, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Инна Карташова.
Видео одной из семейных сцен появилось в интернете. На кадрах видно, как мать нецензурно выражается в адрес дочери. Раздетый ребенок сидит на диване и сильно плачет, женщина бьет дочку, хватает ее за лицо, называет животным. Гнев родительницы вызвало то, что девочка испачкалась в золе (семья проживает в частном доме).
"24 августа в полицию поступила информация от органов опеки о жестоком обращении с ребенком жительницы села Ивановка, в тот же день двух маленьких детей изъяли из семьи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - сообщила РИА Новости Карташова.
По словам Карташовой, изъятые у матери дети помещены в социальную палату в больницу. За подобное "воспитание" женщине грозит до трех лет лишения свободы.
В министерстве социальной защиты населения РИА Новости уточнили, что девочке, которая попала на видео, 1,5 года.
"Семья находится в группе риска. Свидетелем инцидента стала знакомая семьи, которая также будет привлечена к ответственности. Старший из детей женщины проживает с бабушкой", - уточнили агентству в министерстве.
Министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева призвала жителей региона сообщать о случаях жестокого обращения с детьми в отдел опеки и попечительства несовершеннолетних, передать информацию можно также по специальной "горячей линии".
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