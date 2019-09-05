Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7, считает Путин

"Со мной недавно говорил президент Турции Эрдоган, он, реагируя на всю эту ситуацию, говорит: "Почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?" Думаю, что после того, что Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то конечно и работа Турции в таком формате была бы востребована и уместна. Я имею в виду ее роль в международных делах и в регионе", - сказал он.