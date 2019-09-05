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РИА Новости
Восточный экономический форум

Турция могла бы участвовать в формате наподобие G7, считает Путин

12:35 05.09.2019 (обновлено: 12:44 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Турция наряду с Китаем и Индией могла бы участвовать в широком формате наподобие G7, это было бы уместно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ-2019.
"Со мной недавно говорил президент Турции Эрдоган, он, реагируя на всю эту ситуацию, говорит: "Почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?" Думаю, что после того, что Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то конечно и работа Турции в таком формате была бы востребована и уместна. Я имею в виду ее роль в международных делах и в регионе", - сказал он.
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