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РИА Новости

Додон обсудил с Могерини процесс урегулирования приднестровского конфликта

12:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что обсудил в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, вице-председателем Еврокомиссии Фредерикой Могерини процесс урегулирования конфликта в непризнанном Приднестровье.
"Обсудили процесс урегулирования приднестровской проблемы, отметив значительный вклад Европейского союза в процесс реализации мер по укреплению доверия и в улучшение жизни людей на обоих берегах Днестра. В этом контексте сообщил госпоже Могерини о предложении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу начать процесс утилизации боеприпасов со складов в приднестровском регионе", - написал Додон после встречи с Могерини на своей странице в Facebook.
Он отметил, что идея утилизации оружия нашла поддержку и у советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который недавно был в Кишиневе.
Также президент дал высокую оценку плодотворному сотрудничеству Молдавии и Евросоюза и поблагодарил за поддержку со стороны ЕС.
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"Подчеркнул, что общая позиция внешних партнеров по мирной передаче власти в РМ представляет хорошую возможность для укрепления демократии, имплементации реформ, борьбы с коррупцией, а также для дальнейшего выполнения соглашения об ассоциации", - добавил Додон, подчеркнув, что консенсус крупных внешних игроков в отношении Молдавии дает стране возможность проводить взвешенную внешнюю политику.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Игорь ДодонФедерика МогериниПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
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