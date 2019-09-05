Додон обсудил с Могерини процесс урегулирования приднестровского конфликта

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 5 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что обсудил в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, вице-председателем Еврокомиссии Фредерикой Могерини процесс урегулирования конфликта в непризнанном Приднестровье.

"Обсудили процесс урегулирования приднестровской проблемы, отметив значительный вклад Европейского союза в процесс реализации мер по укреплению доверия и в улучшение жизни людей на обоих берегах Днестра. В этом контексте сообщил госпоже Могерини о предложении министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу начать процесс утилизации боеприпасов со складов в приднестровском регионе", - написал Додон после встречи с Могерини на своей странице в Facebook

Он отметил, что идея утилизации оружия нашла поддержку и у советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который недавно был в Кишиневе.

Также президент дал высокую оценку плодотворному сотрудничеству Молдавии и Евросоюза и поблагодарил за поддержку со стороны ЕС.

"Подчеркнул, что общая позиция внешних партнеров по мирной передаче власти в РМ представляет хорошую возможность для укрепления демократии, имплементации реформ, борьбы с коррупцией, а также для дальнейшего выполнения соглашения об ассоциации", - добавил Додон, подчеркнув, что консенсус крупных внешних игроков в отношении Молдавии дает стране возможность проводить взвешенную внешнюю политику.