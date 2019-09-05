Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T17:28Z
https://ria.ru/20190905/1558338598.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155833/47/1558334780_0:0:2614:1471_1036x0_80_0_0_8794ee36178920692688cdf17265b6d2.jpg
РИА Новости

Самые стильные звезды по версии журнала People

15:31 05.09.2019 (обновлено: 17:28 05.09.2019)
535
Журнал People опубликовал список самых стильных знаменитостей 2019 года. На сей раз рейтинг оказался с сюрпризом: победителями впервые стали два человека. Модные иконы, чей образ пленил самых строгих критиков, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Первое место заняли индийская актриса и модель Приянка Чопра и ее муж, певец и актер Ник Джонас. Паре, которая олицетворяет собой голливудский шик, симпатизируют не только поклонники, но и фотографы и светские обозреватели. Каждый выход супругов обсуждается и рассматривается в деталях. Все потому, что Приянка и Ник шикарно выглядят и отлично смотрятся вместе.

Американский актер Ник Джонас и индийская актриса и продюсер Приянка Чопра на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 10

Первое место заняли индийская актриса и модель Приянка Чопра и ее муж, певец и актер Ник Джонас. Паре, которая олицетворяет собой голливудский шик, симпатизируют не только поклонники, но и фотографы и светские обозреватели. Каждый выход супругов обсуждается и рассматривается в деталях. Все потому, что Приянка и Ник шикарно выглядят и отлично смотрятся вместе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Любимица дизайнеров Селин Дион — одна из самых бесстрашных знаменитостей: она всегда готова к экспериментам с образом. Каждый ее выход становится обсуждаемым дефиле. На Парижской неделе Дион стала самой обсуждаемой персоной и получила титул королевы моды. В рейтинге People певице досталось второе место.

Канадская певица Селин Дион на показе Alexandre Vauthier в Париже
2 из 10

Любимица дизайнеров Селин Дион — одна из самых бесстрашных знаменитостей: она всегда готова к экспериментам с образом. Каждый ее выход становится обсуждаемым дефиле. На Парижской неделе Дион стала самой обсуждаемой персоной и получила титул королевы моды. В рейтинге People певице досталось второе место.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini

Дженнифер Лопес пять раз входила в число самых стильных знаменитостей по версии People. Звезда не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствоваться. Составители рейтинга оценили это и отдали Дженнифер третье место.

Дженнифер Лопес на церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке
3 из 10

Дженнифер Лопес пять раз входила в число самых стильных знаменитостей по версии People. Звезда не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствоваться. Составители рейтинга оценили это и отдали Дженнифер третье место.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

На четвертой строчке — "икона миллениалов" Зендая. Нынешний год для нее полон событий: роли в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" и сериале "Эйфория", модные показы в Париже. Зендая активна, непредсказуема, открыта всему новому, за ее экспериментами интересно наблюдать.

Американская актриса Зендая на премьере фильма Человек-паук: Вдали от дома в Лос-Анджелесе
4 из 10

На четвертой строчке — "икона миллениалов" Зендая. Нынешний год для нее полон событий: роли в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" и сериале "Эйфория", модные показы в Париже. Зендая активна, непредсказуема, открыта всему новому, за ее экспериментами интересно наблюдать.

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© AFP 2019 / Robyn Beck

Леди Гага — настоящий мастер произвести впечатление. На церемонии вручения "Золотого глобуса" певица появилась в ослепительном платье Valentino и бриллиантах Тиффани, а несколько месяцев спустя устроила на красной дорожке Met Gala отвязное шоу с переодеваниями. В рейтинге самых стильных звезд Леди Гага заслужила пятое место.

Леди Гага на красной дорожке премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе
5 из 10

Леди Гага — настоящий мастер произвести впечатление. На церемонии вручения "Золотого глобуса" певица появилась в ослепительном платье Valentino и бриллиантах Тиффани, а несколько месяцев спустя устроила на красной дорожке Met Gala отвязное шоу с переодеваниями. В рейтинге самых стильных звезд Леди Гага заслужила пятое место.

© AFP 2019 / Robyn Beck
© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat

Наряд Серены Уильямс на Открытом чемпионате Франции по теннису обсуждали больше, чем игру. Черно-белый топ, асимметричная юбка и накидка с надписью "Мать, чемпионка, королева, богиня" появились в гардеробе Уильямс через год после того, как спортсменке запретили выходить на корт в черном "костюме кошки". Серена без правил — на шестом месте рейтинга стильных звезд.

Теннисистка Серена Уильямс на турнире Ролан Гаррос-2019 в Париже
6 из 10

Наряд Серены Уильямс на Открытом чемпионате Франции по теннису обсуждали больше, чем игру. Черно-белый топ, асимметричная юбка и накидка с надписью "Мать, чемпионка, королева, богиня" появились в гардеробе Уильямс через год после того, как спортсменке запретили выходить на корт в черном "костюме кошки". Серена без правил — на шестом месте рейтинга стильных звезд.

© AFP 2019 / Anne-Christine Poujoulat
© AFP 2019 / Getty Images/ Kevork Djansezian

Билли Портер покорил модных критиков смокингом-платьем, в котором предстал перед камерами на церемонии вручения "Оскара". У экстравагантного актера — седьмое место.

Американский актёр и певец Билли Портер на церемонии вручения премии Academy Awards в Голливуде
7 из 10

Билли Портер покорил модных критиков смокингом-платьем, в котором предстал перед камерами на церемонии вручения "Оскара". У экстравагантного актера — седьмое место.

© AFP 2019 / Getty Images/ Kevork Djansezian
© AP Photo / Invision/ Donn Jones

Обладательница "Грэмми — 2019", кантри-певица Кейси Масгрейвс в этом году укрепила не только статус звезды, но и модницы. Ее красное платье стало одним из лучших на церемонии.

Американская кантри-певица Кейси Масгрейвс в Зале славы и музее кантри в Нэшвилле
8 из 10

Обладательница "Грэмми — 2019", кантри-певица Кейси Масгрейвс в этом году укрепила не только статус звезды, но и модницы. Ее красное платье стало одним из лучших на церемонии.

© AP Photo / Invision/ Donn Jones
© AFP 2019 / Frederic J. Brown

Американская актриса и телевизионный режиссер Реджина Кинг в нынешнем сезоне побывала почти на всех главных красных дорожках, а ее элегантное платье Oscar de la Renta стало пропуском в десятку самых стильных знаменитостей.

Американская актриса и телевизионный режиссёр Реджина Кинг с премией Оскар
9 из 10

Американская актриса и телевизионный режиссер Реджина Кинг в нынешнем сезоне побывала почти на всех главных красных дорожках, а ее элегантное платье Oscar de la Renta стало пропуском в десятку самых стильных знаменитостей.

© AFP 2019 / Frederic J. Brown
© AP Photo / Invision/ Eric Jamison

Замыкает десятку звезда фильма "Безумно богатые азиаты" Джемма Чан. Ей удалось невозможное: выглядеть стильно в платье-парашюте цвета фуксии.

Английская актриса Джемма Чан на церемонии вручения премии Оскар в Голливуде в Лос-Анджелесе
10 из 10

Замыкает десятку звезда фильма "Безумно богатые азиаты" Джемма Чан. Ей удалось невозможное: выглядеть стильно в платье-парашюте цвета фуксии.

© AP Photo / Invision/ Eric Jamison
000000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Серена Уильямс
Приянка ЧопраСветская жизнь - Новости - Sport StoriesДженнифер ЛопесLady Gaga (Стефани Джерманотта)Селин ДионФото
Рекомендуем
Участницы фестиваля карибской культуры в Нью-Йорке
В золоте и перьях: Карибский карнавал в Нью-Йорке
РИА
Новости
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Бред Питт рассказал о том, как боролся с алкоголизмом
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния