Самые стильные звезды по версии журнала People

Первое место заняли индийская актриса и модель Приянка Чопра и ее муж, певец и актер Ник Джонас. Паре, которая олицетворяет собой голливудский шик, симпатизируют не только поклонники, но и фотографы и светские обозреватели. Каждый выход супругов обсуждается и рассматривается в деталях. Все потому, что Приянка и Ник шикарно выглядят и отлично смотрятся вместе.
Первое место заняли индийская актриса и модель Приянка Чопра и ее муж, певец и актер Ник Джонас. Паре, которая олицетворяет собой голливудский шик, симпатизируют не только поклонники, но и фотографы и светские обозреватели. Каждый выход супругов обсуждается и рассматривается в деталях. Все потому, что Приянка и Ник шикарно выглядят и отлично смотрятся вместе.
Любимица дизайнеров Селин Дион — одна из самых бесстрашных знаменитостей: она всегда готова к экспериментам с образом. Каждый ее выход становится обсуждаемым дефиле. На Парижской неделе Дион стала самой обсуждаемой персоной и получила титул королевы моды. В рейтинге People певице досталось второе место.
Любимица дизайнеров Селин Дион — одна из самых бесстрашных знаменитостей: она всегда готова к экспериментам с образом. Каждый ее выход становится обсуждаемым дефиле. На Парижской неделе Дион стала самой обсуждаемой персоной и получила титул королевы моды. В рейтинге People певице досталось второе место.
Дженнифер Лопес пять раз входила в число самых стильных знаменитостей по версии People. Звезда не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствоваться. Составители рейтинга оценили это и отдали Дженнифер третье место.
Дженнифер Лопес пять раз входила в число самых стильных знаменитостей по версии People. Звезда не останавливается на достигнутом и продолжает совершенствоваться. Составители рейтинга оценили это и отдали Дженнифер третье место.
На четвертой строчке — "икона миллениалов" Зендая. Нынешний год для нее полон событий: роли в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" и сериале "Эйфория", модные показы в Париже. Зендая активна, непредсказуема, открыта всему новому, за ее экспериментами интересно наблюдать.
На четвертой строчке — "икона миллениалов" Зендая. Нынешний год для нее полон событий: роли в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" и сериале "Эйфория", модные показы в Париже. Зендая активна, непредсказуема, открыта всему новому, за ее экспериментами интересно наблюдать.
Леди Гага — настоящий мастер произвести впечатление. На церемонии вручения "Золотого глобуса" певица появилась в ослепительном платье Valentino и бриллиантах Тиффани, а несколько месяцев спустя устроила на красной дорожке Met Gala отвязное шоу с переодеваниями. В рейтинге самых стильных звезд Леди Гага заслужила пятое место.
Леди Гага — настоящий мастер произвести впечатление. На церемонии вручения "Золотого глобуса" певица появилась в ослепительном платье Valentino и бриллиантах Тиффани, а несколько месяцев спустя устроила на красной дорожке Met Gala отвязное шоу с переодеваниями. В рейтинге самых стильных звезд Леди Гага заслужила пятое место.
Наряд Серены Уильямс на Открытом чемпионате Франции по теннису обсуждали больше, чем игру. Черно-белый топ, асимметричная юбка и накидка с надписью "Мать, чемпионка, королева, богиня" появились в гардеробе Уильямс через год после того, как спортсменке запретили выходить на корт в черном "костюме кошки". Серена без правил — на шестом месте рейтинга стильных звезд.
Наряд Серены Уильямс на Открытом чемпионате Франции по теннису обсуждали больше, чем игру. Черно-белый топ, асимметричная юбка и накидка с надписью "Мать, чемпионка, королева, богиня" появились в гардеробе Уильямс через год после того, как спортсменке запретили выходить на корт в черном "костюме кошки". Серена без правил — на шестом месте рейтинга стильных звезд.
Билли Портер покорил модных критиков смокингом-платьем, в котором предстал перед камерами на церемонии вручения "Оскара". У экстравагантного актера — седьмое место.
Билли Портер покорил модных критиков смокингом-платьем, в котором предстал перед камерами на церемонии вручения "Оскара". У экстравагантного актера — седьмое место.
Обладательница "Грэмми — 2019", кантри-певица Кейси Масгрейвс в этом году укрепила не только статус звезды, но и модницы. Ее красное платье стало одним из лучших на церемонии.
Обладательница "Грэмми — 2019", кантри-певица Кейси Масгрейвс в этом году укрепила не только статус звезды, но и модницы. Ее красное платье стало одним из лучших на церемонии.
Американская актриса и телевизионный режиссер Реджина Кинг в нынешнем сезоне побывала почти на всех главных красных дорожках, а ее элегантное платье Oscar de la Renta стало пропуском в десятку самых стильных знаменитостей.
Американская актриса и телевизионный режиссер Реджина Кинг в нынешнем сезоне побывала почти на всех главных красных дорожках, а ее элегантное платье Oscar de la Renta стало пропуском в десятку самых стильных знаменитостей.
Замыкает десятку звезда фильма "Безумно богатые азиаты" Джемма Чан. Ей удалось невозможное: выглядеть стильно в платье-парашюте цвета фуксии.
Замыкает десятку звезда фильма "Безумно богатые азиаты" Джемма Чан. Ей удалось невозможное: выглядеть стильно в платье-парашюте цвета фуксии.