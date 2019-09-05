Самые стильные звезды по версии журнала People

Первое место заняли индийская актриса и модель Приянка Чопра и ее муж, певец и актер Ник Джонас. Паре, которая олицетворяет собой голливудский шик, симпатизируют не только поклонники, но и фотографы и светские обозреватели. Каждый выход супругов обсуждается и рассматривается в деталях. Все потому, что Приянка и Ник шикарно выглядят и отлично смотрятся вместе.