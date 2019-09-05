ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин.

"Я думаю, что всем сегодня понятно - и президент (Франции Эммануэль) Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, он не может представить себе эффективную международную организацию, которая работает без Индии и Китая.