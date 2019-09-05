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РИА Новости
Восточный экономический форум

Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин

12:26 05.09.2019 (обновлено: 12:55 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что всем сегодня понятно - и президент (Франции Эммануэль) Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, он не может представить себе эффективную международную организацию, которая работает без Индии и Китая.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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