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РИА Новости

Россия открыта к диалогу с G7, заявил Путин

12:25 05.09.2019 (обновлено: 13:29 05.09.2019)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Россия готова к диалогу с G7.

"В свое время очередная "Восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты. Если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады. Не мы же ее отложили, а наши партнеры отложили", — отметил российский лидер.

По его словам, любой обмен мнениями всегда идет на пользу, даже если "проходит на повышенных тонах".
"Насколько я понимаю, так и было на этот раз в "Семерке". Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества", — добавил президент.
В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поднимал вопрос о восстановлении формата "Большой восьмерки" с участием России на недавней встрече G7 во Франции.
"Для решения международных проблем важную роль играет Россия. Поэтому я поднял тему возвращения России к этому формату", — сказал Абэ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
12:35Восточный экономический форум
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