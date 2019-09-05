Россия открыта к диалогу с G7, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Россия готова к диалогу с G7.

"В свое время очередная "Восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты. Если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады. Не мы же ее отложили, а наши партнеры отложили", — отметил российский лидер.

По его словам, любой обмен мнениями всегда идет на пользу, даже если "проходит на повышенных тонах".

"Насколько я понимаю, так и было на этот раз в "Семерке". Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества", — добавил президент.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поднимал вопрос о восстановлении формата "Большой восьмерки" с участием России на недавней встрече G7 во Франции.

"Для решения международных проблем важную роль играет Россия. Поэтому я поднял тему возвращения России к этому формату", — сказал Абэ.