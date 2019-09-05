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РИА Новости
Восточный экономический форум

О мирном договоре и американских ракетах: ключевые заявления Путина на ВЭФ

13:28 05.09.2019 (обновлено: 14:37 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мирный договор с Японией, акции протеста в Москве, обмен заключенными с Украиной, ипотека в два процента — эти вопросы затронул в своем выступлении Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
О главных темах — читайте в материале Ria.ru.

О предложении США купить российское гиперзвуковое оружие

"Я Дональду (Трампу. — Прим. ред.) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?"

Об обмене заключенными с Украиной

"Исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что, думаю, в ближайшее время это станет известно".
По словам Путина, успех переговоров в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства.

"Думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет, будет нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа. Я об этом многократно говорил".

Об американских ракетах

"Мы много раз уже обращали внимание на то, что пусковые установки МК-41, они способны не только на то, чтобы их использовали для противоракет в системе ПРО, но и для пуска ударных ракетных систем, ударных ракет. Нам все время американцы говорили, что это не так, но теперь они <...> испытали эту систему как раз с установки МК-41. То есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях".
"То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их в Японии и Южной Корее, это нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство".

О мирном договоре с Японией

"Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами".

Об акциях протеста

"Иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.

О G7

"Это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в "Семерке". Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества".

Об ипотеке под два процента на Дальнем Востоке

"Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на пять лет. Потому что, во-первых, мы должны внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящееся полномочие. Распространить ее на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства".

О Дальнем Востоке

"Дальний Восток стал сегодня символом открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и просто для человеческого общения".
Путин отметил, что у региона хороший демографический потенциал, который надо сохранить и приумножить, а для этого его надо сделать привлекательным для граждан.
"Здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей, поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока — поддержать молодежь, сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока".
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Восточный экономический форумДальний ВостокДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинЯпонияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Говорил - Говорю - Буду говорить … !
5 сентября, 14:18
М МадамMadam Broshkina
191200019
Не заселится Дальний Восток за два процента. За бесплатное жилье - можеь быть
5 сентября, 15:39
Товарищ Сухов
1112108
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