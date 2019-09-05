Российский космонавт рассказал о желании испытать американский корабль

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков, входящий в дублирующий экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15", хотел бы слетать в качестве испытателя на новых американских пилотируемых кораблях.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для доставки астронавтов разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.
"По поводу кораблей других [стран]. Безусловно [хотел бы слетать], мы же носим почетное звание испытателя. Поэтому с удовольствием использовали и опробовали бы все виды готовящиеся, в том числе пилотируемые [корабли] у наших [американских] партнеров", - сказал Рыжиков на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
По его словам, он бы "с удовольствием полетал на всем, что предложат".
По данным НАСА, пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.57 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.