Путин прокомментировал поездки японцев на Курилы

"Есть гуманитарный фактор. Не могу не согласиться с (премьером Японии) Синдзо (Абэ), что пока те вопросы не решены, то нужно сделать все, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет. Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, делаем это в эксклюзивном порядке", - сказал Путин.