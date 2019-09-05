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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин прокомментировал поездки японцев на Курилы

12:14 05.09.2019 (обновлено: 12:21 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Граждане не должны чувствовать себя жертвами геополитических событий прошлого, поэтому Россия, исходя именно из гуманитарных соображений, делает все возможное для посещения Курильских островов японцами, причем без виз, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
"Есть гуманитарный фактор. Не могу не согласиться с (премьером Японии) Синдзо (Абэ), что пока те вопросы не решены, то нужно сделать все, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет. Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, делаем это в эксклюзивном порядке", - сказал Путин.
По его словам, не все это знают, и не все понимают тонкость эксклюзива, а он заключается в том, что Россия не просто создает возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делает это в безвизовом порядке.
"Это делает и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам. Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу", - подчеркнул российский лидер.
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Путин напомнил, что когда-то давно Россия передала Курильские острова добровольно в знак дружбы с Японией по решению российского императора.
"Потом возникли известные события 1905 года, трагические - русско-японская война, возникла ситуация на Сахалине, потом Вторая мировая война. Это сложная история с многочисленными составляющими", - отметил российский президент.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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