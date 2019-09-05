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РИА Новости

Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью

12:09 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США). Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Американский астронавт Джессика Меир, отправляющаяся на МКС в конце сентября, не исключила, что совершит вместе с Кристиной Кук первый в истории выход в открытый космос двух женщин.
В 1984 году советский космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Первый в истории выход в открытый космос двух женщин планировался с борта МКС в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.
"Мы все готовы к ВКД [внекорабельная деятельность]. Сейчас планируется расписание [выходов]. Поэтому еще не знаю, кто будет выходить", - сказала Меир на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Я думаю, очень большой шанс, что буду делать один-два, может быть, три ВКД, и мы посмотрим, может быть, с Кристиной, может быть, с другим членом экипажа", - добавила она.
По данным НАСА, пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.57 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Планируется, что Скрипочка и Меир после 187 суток на борту МКС возвратятся на Землю 30 марта 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом.
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Кристина КукСоюз-ФГОлег СкрипочкаМеждународная космическая станцияСоюзНАСАСветлана СавицкаяМосковская областьЗвездный городокРИА Наука
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