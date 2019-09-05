Суд в Киеве освободил "свидетеля" по делу MH17 Цемаха

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого украинские СМИ называли "ценным свидетелем" по делу о крушении МН17.

"Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно", — огласил решение председательствующий по делу судья.

Суд также обязал его являться к следователю по первому требованию.

Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, это решение обжаловала его защита. Также ряд СМИ писали, что Россия настаивает на включении Цемаха в список заключенных для обмена.