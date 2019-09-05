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РИА Новости

Суд в Киеве освободил "свидетеля" по делу MH17 Цемаха

12:07 05.09.2019 (обновлено: 14:35 05.09.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого украинские СМИ называли "ценным свидетелем" по делу о крушении МН17.

"Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно", — огласил решение председательствующий по делу судья.

Суд также обязал его являться к следователю по первому требованию.
Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, это решение обжаловала его защита. Также ряд СМИ писали, что Россия настаивает на включении Цемаха в список заключенных для обмена.
Как сообщали родственники Цемаха, в начале июля его похитили из собственной квартиры сотрудники СБУ. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин связал это с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
10 июля, 13:50РИА Новости
В ДНР назвали цель похищения Киевом "свидетеля" по делу МН17
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Владимир ЦемахMH17. РасследованиеКиевВ мире
Популярные комментарии
Киеву сейчас будет крайне выгодно, чтобы Цермаха кто нибудь убил. Вот тогда скажут, что Путин заказал ценного свидетеля ... санкции новые наложат
5 сентября, 12:58
Александр Макарычев
4321505
Уже не свидетель и уже не главный. Чудеса украинского судопроизводства.
5 сентября, 12:48
sizif8
3660005
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