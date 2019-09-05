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РИА Новости

Мэр Якутска уволила своего зама из-за несоответствующего образования

12:06 05.09.2019
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© Фото : официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
© Фото : официальный сайт Окружной администрации Якутска
ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Трудовой договор с первым замглавы Якутска Владимиром Федоровым, образование которого не соответствует занимаемой должности, расторгнут, сообщила мэр Сардана Авксентьева.
По данным прокуратуры, Федоров при поступлении на муниципальную службу представил диплом бакалавра ФГБОУ "Байкальский государственный университет" по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление", при этом по закону занимаемая должность требует наличия высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 5 лет.
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"Сегодня нам с Владимиром Юрьевичем (Федоровым) пришлось принять непростое решение. В связи с тем, что было нарушено действующее законодательство при оформлении его на должность первого заместителя главы города Якутска, я вынуждена расторгнуть его трудовой договор", - написала Авксентьева на своей странице в Instagram.
Она добавила, что вопрос о восстановлении в должности будет рассматриваться в судебном порядке.
"Я буду рада, если суд восстановит его в должности, так как он за прошедший год на деле доказал свою компетентность и профессионализм", - отметила Авксентьева.
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Сардана АвксентьеваЯкутскПолитика
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