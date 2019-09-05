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РИА Новости

Акции "Сургутнефтегаза" подогрели спекулянты, заявил глава компании

11:58 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО Сургутнефтегаз Владимир Богданов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Резкий рост стоимости акций "Сургутнефтегаза" в последние дни был вызван действиями спекулянтов, возможный выкуп акций компании ее новой "дочкой" - это их домыслы, заявил агентству Рейтер глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
"Сургутнефтегаз" 30 августа объявил о создании дочерней структуры ООО "Рион", которая займется вложениями в ценные бумаги. Эта новость вызвала бурный рост обыкновенных акций нефтекомпании, который на пике (4 сентября) достигал 45%. Эксперты объяснили такую динамику ожиданиями, что "Сургутнефтегаз" будет эффективнее управлять свободными средствами, которые сейчас просто сохраняются в иностранной валюте, и, возможно, планирует выкуп своих акций с рынка.
"Многие компании сейчас создают дочерние общества. Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают... У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять.... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять", - сказал Богданов в ответ на вопрос агентства о том, была ли создана компания "Рион" с целью инвестиций в ценные бумаги "Сургутнефтегаза".
По его оценке, бурный рост акций в последние дни - это "спекулятивная торговля".
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РоссияСургутнефтегазВладимир БогдановЭкономика
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