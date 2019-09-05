Акции "Сургутнефтегаза" подогрели спекулянты, заявил глава компании

"Сургутнефтегаз" 30 августа объявил о создании дочерней структуры ООО "Рион", которая займется вложениями в ценные бумаги. Эта новость вызвала бурный рост обыкновенных акций нефтекомпании, который на пике (4 сентября) достигал 45%. Эксперты объяснили такую динамику ожиданиями, что "Сургутнефтегаз" будет эффективнее управлять свободными средствами, которые сейчас просто сохраняются в иностранной валюте, и, возможно, планирует выкуп своих акций с рынка.

"Многие компании сейчас создают дочерние общества. Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают... У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять.... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять", - сказал Богданов в ответ на вопрос агентства о том, была ли создана компания "Рион" с целью инвестиций в ценные бумаги "Сургутнефтегаза".