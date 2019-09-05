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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

11:57 05.09.2019 (обновлено: 12:12 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но просто я, отвечая на ваш вопрос, говорю, что на первый взгляд, казалось бы, это так просто, на самом деле, вся эта проблема досталась нам из прошлого, но мы, действительно, и я, и Синдзо, мы хотим ее решить. И как бы сложно это не было, на основе декларации 56 года, как премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного урегулирования наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумПолитикаОбсуждение мирного договора России и ЯпонииВладимир ПутинЯпонияРоссия
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