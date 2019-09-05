Путин: Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но просто я, отвечая на ваш вопрос, говорю, что на первый взгляд, казалось бы, это так просто, на самом деле, вся эта проблема досталась нам из прошлого, но мы, действительно, и я, и Синдзо, мы хотим ее решить. И как бы сложно это не было, на основе декларации 56 года, как премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного урегулирования наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.