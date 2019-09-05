Постпред России при МАГАТЭ призвал нормализовать ситуацию вокруг СВПД

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после решения Ирана об очередном этапе сокращения ядерных обязательств призвал нормализовать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Торговые войны стали распространенным явлением. Но в случае с Ираном мы наблюдаем нечто иное: ужесточение санкций в обмен на сокращение обязательств в ядерной сфере. Никто от этой гонки не выигрывает. Пора приводить все в нормальное состояние, в том числе с учетом предложений Франции", - написал Ульянов в Twitter

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки. К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы.

Тегеран решил не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий – ядерная сделка накладывает определенные ограничения на возможность разработок и использование Ираном как количества, так и типа центрифуг, регламентируя деятельность страны в сфере исследований и разработок.