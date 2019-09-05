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РИА Новости

Постпред России при МАГАТЭ призвал нормализовать ситуацию вокруг СВПД

11:56 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после решения Ирана об очередном этапе сокращения ядерных обязательств призвал нормализовать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Торговые войны стали распространенным явлением. Но в случае с Ираном мы наблюдаем нечто иное: ужесточение санкций в обмен на сокращение обязательств в ядерной сфере. Никто от этой гонки не выигрывает. Пора приводить все в нормальное состояние, в том числе с учетом предложений Франции", - написал Ульянов в Twitter.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки. К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы.
Тегеран решил не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий – ядерная сделка накладывает определенные ограничения на возможность разработок и использование Ираном как количества, так и типа центрифуг, регламентируя деятельность страны в сфере исследований и разработок.
Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)Хасан РоуханиЭммануэль МакронДональд ТрампМАГАТЭМоскваЕвропаРоссияВ мире
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