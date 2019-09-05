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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

11:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо
Вид на Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – 11, Алеппо – семь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – один, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хама провинции Хама. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонны.
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