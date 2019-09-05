Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – 11, Алеппо – семь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – один, Алеппо – три", - говорится в сообщении.