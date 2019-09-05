В Москве появились парконы с предупреждающими надписями для водителей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московские мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений теперь имеют предупреждающие надписи для водителей, таких машин будет порядка 200, сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения Егор Чернов.

"На задних стеклах парконов появились предупреждающие надписи о соблюдении достаточно простых правил поведения на дороге. В настоящий момент эти предупреждающие надписи появились всего на нескольких десятках парконов, но уже в течение нескольких недель количество таких парконов с надписями увеличится до порядка двухсот", - сказал Чернов.

Он отметил, что такие надписи так или иначе видны всем участникам дорожного движения, которые находятся в потоке автомобилей. Фразы, которые появились на мобильных комплексах фотовидеофиксации, были предложены жителями столицы в марте текущего года.

"Мы провели среди наших подписчиков в социальных сетях среди москвичей конкурс на самую лучшую надпись на парконе... Мы получили несколько сотен предложений, из них отобрали 13 самых интересных и полезных", - сказал Чернов.