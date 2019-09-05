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РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Индии заявил, что увезет из Владивостока бесценные эмоции

11:47 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который участвует в работе Восточного экономического форума, заявил, что увезёт из Владивостока бесценные эмоции, любовь и дружелюбие.
"Давайте вместе работать в этом регионе. Обеспечивать стабильное и надежное будущее для всего мира. Это будет началом новой главы нашего сотрудничества. И каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я ощущаю лишь любовь, дружелюбие и уважение к Индии, и сегодня не исключение. С собой домой я увезу этот уникальный дар, потрясающие, бесценные эмоции и решимость углублять наше сотрудничество", - отметил Моди в ходе своего выступления на пленарном заседании.
"В моём родном штате Гуджарат, когда мы прощаемся, мы не говорим bye-bye или пока, мы говорим "абджо", что означает - возвращайся, до скорого - возвращайся скоро, что означает "до свидания", - отметил Моди, завершив своё выступление на русском языке словами: "До свидания, спасибо большое!".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладивостокРоссияИндияВ мире
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