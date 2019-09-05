Премьер Индии заявил, что увезет из Владивостока бесценные эмоции

"Давайте вместе работать в этом регионе. Обеспечивать стабильное и надежное будущее для всего мира. Это будет началом новой главы нашего сотрудничества. И каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я ощущаю лишь любовь, дружелюбие и уважение к Индии, и сегодня не исключение. С собой домой я увезу этот уникальный дар, потрясающие, бесценные эмоции и решимость углублять наше сотрудничество", - отметил Моди в ходе своего выступления на пленарном заседании.