Премьер Индии заявил, что увезет из Владивостока бесценные эмоции

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который участвует в работе Восточного экономического форума, заявил, что увезёт из Владивостока бесценные эмоции, любовь и дружелюбие.
"Давайте вместе работать в этом регионе. Обеспечивать стабильное и надежное будущее для всего мира. Это будет началом новой главы нашего сотрудничества. И каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я ощущаю лишь любовь, дружелюбие и уважение к Индии, и сегодня не исключение. С собой домой я увезу этот уникальный дар, потрясающие, бесценные эмоции и решимость углублять наше сотрудничество", - отметил Моди в ходе своего выступления на пленарном заседании.
"В моём родном штате Гуджарат, когда мы прощаемся, мы не говорим bye-bye или пока, мы говорим "абджо", что означает - возвращайся, до скорого - возвращайся скоро, что означает "до свидания", - отметил Моди, завершив своё выступление на русском языке словами: "До свидания, спасибо большое!".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.