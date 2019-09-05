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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин отметил роль партнерства государства и бизнеса в сфере туризма в ДФО

11:45 05.09.2019 (обновлено: 11:46 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инвесторы должны получить особую систему льгот при соблюдении критериев и правил эко-туризма в рамках проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
"Одновременно необходимо запускать проекты государственно-частного партнерства в сфере туризма: приглашать ответственных инвесторов, предлагать им особую систему льгот при самом строгом соблюдении критериев и правил эко-туризма", - заявил Путин.
Президент также отметил рост числа туристов в Дальневосточный регион. По его словам, в прошлом году Дальний Восток посетило 7 миллионов туристов, включая порядка миллиона граждан зарубежья.
"Уже сегодня природа Дальневосточного региона привлекает туристов, так в 2016 году регион посетило 5,2 миллиона человек, в том числе 750 тысяч иностранцев, а в прошлом году уже 7 миллионов, включая порядка миллиона граждан зарубежья", - отметил президент.
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Для обеспечения более сильного притока туристов на Даний Восток. Путин добавил, что необходимо создать современные информационные сервисы, где туристы смогли бы получить информацию о туристических местах и оформить электронную визу.
"Конечно, нужны современные информационные сервисы, чтобы люди могли быстро и удобно получить всю необходимую информацию, куда ехать, когда можно ехать, какой туристический маршрут выбрать, а иностранные граждане могли оформить визу. Именно здесь на Дальнем Востоке впервые была введена система электронных виз. Она значительно упростила формальности для иностранных туристов и предпринимателей. За два года выдано более 140 тысяч таких виз", - заключил российский президент.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВладимир ПутинВладивостокРоссия
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