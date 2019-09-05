Путин отметил роль партнерства государства и бизнеса в сфере туризма в ДФО

"Конечно, нужны современные информационные сервисы, чтобы люди могли быстро и удобно получить всю необходимую информацию, куда ехать, когда можно ехать, какой туристический маршрут выбрать, а иностранные граждане могли оформить визу. Именно здесь на Дальнем Востоке впервые была введена система электронных виз. Она значительно упростила формальности для иностранных туристов и предпринимателей. За два года выдано более 140 тысяч таких виз", - заключил российский президент.