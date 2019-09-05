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РИА Новости

Поджоги не могли стать причиной лесных пожаров, заявил Рослесхоз

11:43 05.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Амурской области
Лесные пожары в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Столь масштабные лесные пожары, какие были в России этим летом, не могли возникнуть из-за поджогов, заявил в интервью РИА Новости врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.
В начале августа большой резонанс получило заявление Генпрокуратуры о том, что в Иркутской области лесные пожары устраивали, чтобы скрыть незаконные вырубки. Также прокуратура выяснила, что власти этого и других регионов искажали статистику в данной сфере.
"Что касается незаконной вырубки, то она не могла стать причиной столь масштабного бедствия. Если речь об удаленных территориях, то там ни незаконные, ни законные вырубки проводить невозможно просто потому, что древесину оттуда просто не вывезешь. А основные площади пожаров были сосредоточены именно в удаленных районах", - объяснил Клинов на Восточном экономическом форуме.
По его словам, поджоги, если и имели место, то лишь в единичных случаях.
"Случаев злоумышленных поджогов, еще раз отмечу, органами обеспечения правопорядка выявляется не так много", - отметил глава Рослесхоза.
При этом поджоги устраивались не для того, чтобы скрыть незаконную вырубку леса, а чтобы получить разрешение на вырубку горелой древесины, пояснил Клинов.
"Если человек незаконно вырубил лес и его не поймали, то возвращаться и уничтожать следы - лишь создавать себе риск, когда тебя обвинят в организованном поджоге. Если поймали, что ему тоже сжигать нечего - древесина срублена и изъята. Скорее, речь о случаях, когда пускают низовой пожар, заявляют о повреждении леса пожаром, а дальше ждут разрешения о спиливании пострадавших деревьев", - сказал он.
Масштабные лесные пожары этим летом стали одной из самых громких тем в информационном пространстве. Огонь на пике охватывал более 3 миллионов гектаров, в ряде регионов вводили режим ЧС, пришлось привлекать армию.
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