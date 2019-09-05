В Астраханской области под суд пойдут министр и экс-министр ЖКХ

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Действующий министр строительства и ЖКХ Астраханской области, бывший министр ЖКХ, а также бывший замминистра предстанут перед судом по делу о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что Астраханский областной суд оставил без изменения решение районного суда о заключении под стражу исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского.

"Завершено расследование в отношении и. о. министра строительства и ЖКХ области, бывшего регионального министра строительства и ЖКХ, а также бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий"... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Расследование дела проводилось СУСК России по Астраханской области. По версии следствия, с 2015 года действующий и один из бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области деньги для оплаты услуг ОАО "Социальные гарантии". В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на сумму более 40 миллионов рублей.