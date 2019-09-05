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РИА Новости

В Астраханской области под суд пойдут министр и экс-министр ЖКХ

11:41 05.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Действующий министр строительства и ЖКХ Астраханской области, бывший министр ЖКХ, а также бывший замминистра предстанут перед судом по делу о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что Астраханский областной суд оставил без изменения решение районного суда о заключении под стражу исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского.
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"Завершено расследование в отношении и. о. министра строительства и ЖКХ области, бывшего регионального министра строительства и ЖКХ, а также бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий"... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Расследование дела проводилось СУСК России по Астраханской области. По версии следствия, с 2015 года действующий и один из бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области деньги для оплаты услуг ОАО "Социальные гарантии". В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на сумму более 40 миллионов рублей.
Ранее в рамках расследования 17 дел о превышении должностных полномочий и мошенничества в сфере ЖКХ в суд направлено шесть уголовных дел в отношении бывших и действующих чиновников, в том числе в отношении бывшего начальника отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации МО "Город Астрахань", главы МО "Астраханский сельсовет" и бывшего главы МО "Наримановский район".
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