Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T11:40Z
https://ria.ru/20190905/1558334500.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155811/04/1558110407_0:299:3109:2048_1036x0_80_0_0_4adb67b14d985517106637d65cb20176.jpg
РИА Новости

В Китае предостерегли чиновников из США от вмешательства в дела Гонконга

11:40 05.09.2019
560
© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Китай призывает чиновников США прекратить попытки вмешаться во внутренние дела Гонконга и не провоцировать напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, комментируя решение правительства Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции, заявила, что приветствует эту долгожданную новость, добавив, что "необходимо сделать намного больше, чтобы в полной мере реализовать законные устремления жителей Гонконга, как это гарантируется принципом "одна страна, две системы". Она также отметила необходимость обеспечения политической системы, которая считается с мнением народа, заявила о необходимости провести расследование действий полиции и ввести всеобщие выборы.
Участники акции протеста в Гонконге.
Вчера, 17:25РИА Новости
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
"Дела Гонконга – целиком и полностью внутреннее дело Китая, никакие внешние силы не имеют права вмешиваться. Мы призываем американских чиновников следовать нормам международного права и основным правилам международных отношений, прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая", - заявил дипломат.
Он также призвал США прекратить действия, которые могут навредить двусторонним отношениям Китая и США, а также нанести урон стабильности и процветанию Гонконга.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросших из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 14:09РИА Новости
Власти Гонконга проведут расследование действия полиции во время протестов
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Кэрри Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
1220000
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
При теракте в Кабуле погибли не менее пяти иностранцев
РИА
Новости
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Граждане России не пострадали при теракте в Кабуле
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
Скорая помощь в Кабуле
Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
Лента
новостей
Вид с моря на Гонконг
В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
В России надежно закрывают то, что пока должны прятать, заявил Путин
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Суд в Киеве освободил "свидетеля" по делу MH17 Цемаха
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США надеются на достижение "лучшего" соглашения с Ираном, заявили в Госдепе
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал обвинения США в адрес Китая в краже секретов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Участники акции протеста в Гонконге.
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал усилить давление на Иран
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин: американские ракеты в Южной Корее создадут угрозу российским базам
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния