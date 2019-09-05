В Китае предостерегли чиновников из США от вмешательства в дела Гонконга

ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Китай призывает чиновников США прекратить попытки вмешаться во внутренние дела Гонконга и не провоцировать напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, комментируя решение правительства Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции, заявила, что приветствует эту долгожданную новость, добавив, что "необходимо сделать намного больше, чтобы в полной мере реализовать законные устремления жителей Гонконга, как это гарантируется принципом "одна страна, две системы". Она также отметила необходимость обеспечения политической системы, которая считается с мнением народа, заявила о необходимости провести расследование действий полиции и ввести всеобщие выборы.

"Дела Гонконга – целиком и полностью внутреннее дело Китая, никакие внешние силы не имеют права вмешиваться. Мы призываем американских чиновников следовать нормам международного права и основным правилам международных отношений, прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая", - заявил дипломат.

Он также призвал США прекратить действия, которые могут навредить двусторонним отношениям Китая и США, а также нанести урон стабильности и процветанию Гонконга.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросших из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.