Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T11:40Z
https://ria.ru/20190905/1558334475.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/111624/67/1116246724_0:0:4288:2412_1036x0_80_0_0_cdbdeff5ca6780001cb0086affb9958f.jpg
РИА Новости

ЮАР временно закрыла посольство в нигерийском Лагосе после нападения

11:40 05.09.2019
127
© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Полицейский, Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти ЮАР приняли решение после нападения неизвестных временно закрыть посольство страны в нигерийском Лагосе, чтобы обеспечить безопасность сотрудников дипломатического представительства, сообщает южноафриканское агентство SAPA.
"Оно все еще закрыто из опасений за безопасность сотрудников. Мы приняли решение временно закрыть его, чтобы оценить ситуацию", - сказал представитель министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Лунга Нгкенгелеле (Lunga Ngqengelele).
По его словам, власти страны находятся в контакте с правительством Нигерии по этому вопросу, от них "получены гарантии (безопасности)".
Как сообщает телеканал eNCA, посольство вынуждено было закрыться в среду после нападения неизвестных протестующих. По словам представителя министерства международных отношений ЮАР, повреждений в результате атаки посольство не получило.
На прошлой неделе в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, было убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Во вторник в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.
Военные и полиция Нигерии
11:14РИА Новости
Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
Нигерия объявила о бойкоте Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ЮАР и потребовала полной компенсации за потерю жизней и имущества нигерийцев, пострадавших от нападений в ЮАР на почве ксенофобии. В среду Нигерия отозвала высокого комиссара (посла) в ЮАР. В четверг МИД Нигерии объявил об эвакуации граждан страны  из ЮАР после произошедших там нападений на иностранных граждан.
000100
Обсудить 0
ЮАРНигерияВ мире
Рекомендуем
Военные и полиция Нигерии
Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
РИА
Новости
Вид на Западный берег реки Тигр в Мосуле, Ирак
Иракское народное ополчение решило создать подразделения ВВС
Полиция в Нигерии
СМИ: в Нигерии атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
В Китае предостерегли чиновников из США от вмешательства в дела Гонконга
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин отметил роль партнерства государства и бизнеса в сфере туризма в ДФО
Скорая помощь в Кабуле
Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Москва рассмотрит возможность гуманитарной помощи КНДР, заявил посол России
Лесные пожары в Амурской области
Поджоги не могли стать причиной лесных пожаров, заявил Рослесхоз
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
Президент РАН Александр Сергеев во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивосток
Александр Сергеев: Сахалин может стать полигоном для передовых технологий
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростовской области на судне на реке Дон обнаружили тело матроса
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
Малый бизнес на Дальнем Востоке остается незащищенным, заявил глава АСИ
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
Управление ФАС на Ямале завело дело из-за рекламы кальяна для школьников
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Индии заявил, что увезет из Владивостока бесценные эмоции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния