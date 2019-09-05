ЮАР временно закрыла посольство в нигерийском Лагосе после нападения

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти ЮАР приняли решение после нападения неизвестных временно закрыть посольство страны в нигерийском Лагосе, чтобы обеспечить безопасность сотрудников дипломатического представительства, сообщает южноафриканское агентство Власти ЮАР приняли решение после нападения неизвестных временно закрыть посольство страны в нигерийском Лагосе, чтобы обеспечить безопасность сотрудников дипломатического представительства, сообщает южноафриканское агентство SAPA

"Оно все еще закрыто из опасений за безопасность сотрудников. Мы приняли решение временно закрыть его, чтобы оценить ситуацию", - сказал представитель министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Лунга Нгкенгелеле (Lunga Ngqengelele).

По его словам, власти страны находятся в контакте с правительством Нигерии по этому вопросу, от них "получены гарантии (безопасности)".

Как сообщает телеканал eNCA , посольство вынуждено было закрыться в среду после нападения неизвестных протестующих. По словам представителя министерства международных отношений ЮАР, повреждений в результате атаки посольство не получило.

На прошлой неделе в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, было убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Во вторник в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.