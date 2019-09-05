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РИА Новости

В Подмосковье гадюки покусали более ста человек

11:37 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГадюка в серпентарии
Гадюка в серпентарии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 100 жителей Московской области обратились за медицинской помощью из-за укусов гадюк с начала года, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.
"С начала 2019 года за помощью в медицинские организации региона из-за укуса гадюки обратились 113 человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Больше всего пострадавших - на востоке Подмосковья", - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, которую цитирует пресс-служба.
По данным ведомства, из-за влажного климата в Подмосковье увеличилось количество змей, их можно встретить в лесах, в парках и на дачах. Как отметила министр, при отсутствии аллергии укус гадюки не смертелен для человека, но, несмотря на это, не рекомендуется высасывать яд из раны, поскольку это может занести инфекцию. Следует принять антигистаминный препарат, обездвижить конечность с укусом, а самого пострадавшего в экстренном порядке доставить в травмпункт, уточнила Мухтасарова.
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