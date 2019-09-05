Южная Осетия прокомментировала гуманитарную операцию в Знаурском районе

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Южной Осетии заявило, что специальная гуманитарная операция, проводимая на территории Знаурского района республики пограничной службой КГБ, носит мирный характер и не представляет никакой угрозы для населения приграничных территорий соседней Грузии.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

"Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия со всей ответственностью уполномочено заявить, что специальная гуманитарная операция пограничной службы КГБ, проводимая на территории Знаурского района Республики Южная Осетия, носит исключительно мирный характер, не представляет никакой угрозы для населения приграничных территорий соседней Грузии и направлена, в первую очередь, на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, а также (способствует - ред.) укреплению стабильности в регионе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД Южной Осетии отметили, что "провокационные действия Грузии на части приграничной территории РЮО близ селения Уиста (Цнелис) под охраной подразделений МВД Грузии продолжаются". "Масштабные работы по оборудованию незаконного блокпоста пограничной полиции расцениваются в Цхинвале как сознательное и демонстративное нагнетание обстановки на приграничных территориях, чреватое серьезной дестабилизацией ситуации не только на границе Южной Осетии и Грузии, но и в регионе в целом", - подчеркнули в ведомстве.