Самое молодое правительство Италии принесло присягу

РИМ, 5 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте в четверг принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.

Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим.

"Клянусь сохранять верность республике, соблюдать конституцию и законы и исполнять мои обязанности исключительно в интересах народа", - гласит текст присяги. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24

После нее правительство переместится во дворец Киджи, где проведет первое заседание, на котором, как ожидается, обсудит вопрос назначения еврокомиссаром от Италии бывшего премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

Голосование в палатах парламентах по вопросу о доверии правительству Конте состоится в понедельник и вторник.

В среду Конте представил Маттарелле список министров своего кабинета с согласился возглавить правительство. Его сформировали "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. Также в него вошли один беспартийный и один представитель малой левой партии "Свободные и равные", поддержавшей новую коалицию.

Всего в состав нового Совета министров вошли 22 человека. Семь постов в нем получили женщины. Большую часть должностей (11) в нем получило "Движение", обладающее относительным большинством в парламенте. Нынешнее правительство стало самым "молодым" за всю историю Итальянской республики – средний возраст его представителей составляет всего 47 лет.

В отличие от своего предыдущего состава совмина Конте упразднил посты вице-премьеров – бывший зампредседателя правительства, лидер "Движения" Луиджи Ди Майо займет пост главы МИД. Министерство экономики и финансов возглавил представитель Демпартии, глава комитета по экономическим и валютным вопросам Европарламента Роберто Гуалтьери. Демократы также получили посты глав минобороны и минтранса, куда поступят депутаты от партии Лоренцо Гуэрини и Паола де Микели.

Пост главы МВД, который ранее занимал вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, получила беспартийный специалист Лучана Ламорджезе, которая ранее занимала пост префекта Милана и главы аппарата МВД в 2013-2017 годах.

Свои портфели глав минюста и министерства окружающей среды сохранили представители "Движения" Альфонсо Бонафеде и Серджо Коста. Также "Движение" в новом правительстве оставило за собой посты министров труда и экономического развития. Ди Майо, возглавлявший два этих ведомства, передаст полномочия своим соратникам Нунции Катальфо и Стефано Патуанелли, который возглавляет фракцию "Движения" в Сенате и принял активное участие в переговорах с ДП по созданию коалиции. К посту министра культуры вернулся демократ Дарио Франческини, возглавлявший министерство с 2014 по 2018 годы. Минздравом будет руководить Роберто Сперанца из "Свободных и равных". На ключевой пост секретаря Совета министров нового правительства назначен "пятизвездочник" Риккардо Фраккаро, бывший министр без портфеля по связям с парламентом и прямой демократии.