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РИА Новости

ВС Хакасии подтвердил решение по иску главы региона о защите чести

11:32 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкВалентин Коновалов
Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
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Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд Хакасии оставил без изменения решение Абаканского городского суда по иску главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства после высказывания журналиста Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что Коновалов подал как частное лицо иск о защите чести и достоинства после высказываний Леонтьева в радиоэфире в конце прошлого года. В суде сообщили, что глава Хакасии потребовал признать информацию порочащей честь и достоинство и опровергнуть ее. Абаканский горсуд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психоневрологическом диспансере. Также по делу по инициативе представителя истца в качестве соответчика был привлечен издательский дом "Комсомольская правда", в эфире радиостанции которого выступал Леонтьев.
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Абаканский городской суд в мае удовлетворил исковые требования Коновалова в полном объеме, признав сведения, распространенные Леонтьевым, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. В суде пояснили, что сторона Леонтьева обжаловала решение суда.
"Судебная коллегия Верховного суда Республики Хакасия решение суда первой инстанции оставила без изменений", - сказала представитель суда.
В июне Коновалов заявлял, что считает инцидент с Леонтьевым исчерпанным.
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Валентин КоноваловМихаил ЛеонтьевХакасияПроисшествия
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