ВС Хакасии подтвердил решение по иску главы региона о защите чести

Ранее сообщалось, что Коновалов подал как частное лицо иск о защите чести и достоинства после высказываний Леонтьева в радиоэфире в конце прошлого года. В суде сообщили, что глава Хакасии потребовал признать информацию порочащей честь и достоинство и опровергнуть ее. Абаканский горсуд сделал запрос, состоит ли глава Хакасии на учете в психоневрологическом диспансере. Также по делу по инициативе представителя истца в качестве соответчика был привлечен издательский дом "Комсомольская правда", в эфире радиостанции которого выступал Леонтьев.