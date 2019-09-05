В Минздраве назвали возможные причины повышенной смертности зимой

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление могут быть причинами повышения уровня смертности в зимний период, сказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов на Климатическом форуме городов в Москве.

"Условно говоря, в зимний период статистика заболеваемости и обострениями хронических и инфекционных заболеваний в среднем на 10-15% выше. Зимой нагрузка на систему здравоохранения выше. Причем это не только по России, такие же данные есть и по Португалии, и по Великобритании и во Франции. Они все говорят, что смертность выше зимой. При этом ученые, согласившись с этим, до сих пор ведут дискуссии, какой именно фактор больше влияет, то ли это температура", - сказал Киселев-Романов.

Он отметил, что есть данные о том, что "нормальный коридор для функционирования организма – от -10 до +20 градусов".

"Выходя за пределы этого коридора, как раз начинаются аномалии. Кто-то говорит о том, что это влажность. Есть исследования, которые говорят об увеличении числа тромбозов при увеличении влажности. Кто-то говорит, что это резкие перепады давления. Я думаю, что правда где-то посередине", - сказал директор департамента.