Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T11:48Z
https://ria.ru/20190905/1558333990.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155091/36/1550913670_0:0:3025:1702_1036x0_80_0_0_17c0f293f4dd9b83d1a2b0485f9d72bd.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

Никитин: научный комплекс "Волганариум" появится в Нижегородской области

11:30 05.09.2019 (обновлено: 11:48 05.09.2019)
62
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Научно-образовательный комплекс "Волганариум" с экспозицией фауны пресноводных бассейнов рек и озер России планируется создать в Нижегородской области, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Глеб Никитин.
"Вместе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым мы планируем посетить Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" Дальневосточного отделения РАН. Мы в Нижегородской области намерены реализовывать свой, очень схожий проект с рабочим названием "Волганариум". Это комплексный проект, включающий создание экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек и озер России, научно-лабораторного комплекса мониторинга и моделирования окружающей среды, а также интерактивного музея экологии", - сказал Никитин.
Он подчеркнул, что экология является одним из приоритетов национальной политики России, поэтому основной целью проекта "Волганариум" является привлечение общественного внимания к проблемам экологии и сохранения разнообразия животного мира России и Волги, в частности.
"Этот проект мы намерены реализовать в рамках создания Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня. И в рамках НОЦ, и в рамках "Волганариума" мы планируем развивать сотрудничество с международным научным сообществом, в том числе со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Я считаю, что очень перспективно было бы взаимодействовать с нашими китайскими коллегами. Знаю, что в Китае вопрос состояния великих рек, в частности, Хуанхэ и Янцзы, очень актуален, поэтому уверен, что перспективы сотрудничества есть", - отметил губернатор Нижегородской области.
Вид на реку Волгу
2 сентября, 15:23Костромская область
Первые итоги оздоровления Волги ожидают к концу 2020 года
По его словам, Корпорация развития Нижегородской области планирует подписать соглашение с Приморским океанариумом. Оно предусматривает обмен информацией, взаимодействие в рамках работы Научно-образовательного центра, в том числе в сферах экологии, совместную организацию и проведение тематических выставок, семинаров, полевых исследований, организацию стажировок специалистов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
100000
Обсудить 0
Нижегородская областьВосточный экономический форумГлеб Никитин
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Путин призвал ускорить учет заповедников и развить экотуризм в ДФО
РИА
Новости
Леонардо ДиКаприо
Власти Москвы могут пригласить Ди Каприо на следующий Климатический форум
Шведская активистка Грета Тунберг выступает в Европейском парламенте в Страсбурге
Власти Москвы хотят пригласить Тунберг на Климатический форум в 2020 году
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды
Лента
новостей
Человек на весах
В Великобритании предложили взвешивать пассажиров перед полетом
Лесные пожары в Амурской области
В Рослесхозе рассказали о последствиях изменения климата на Земле
Массовый лов красной рыбы
Калужская область рассматривает возможность переработки рыбы из Приморья
Ликвидация лесных пожаров
Сергей Иванов объяснил неготовность к пожарам фразой из Ильфа и Петрова
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД внесли на ратификацию соглашение о сотрудничестве России и ЦЕРН
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве
Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС в Кандалакшском районе Мурманской области
Власти Мурманской области рассчитывают увеличить турпоток на треть
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты
ВРИО Мурманской области Андрей Чибис во время пресс-конференции после официального представления членам областного правительства в Мурманской области
Власти Заполярья призвали развивать новые направления туризма
Автомобили на дороге
Движение по путепроводу в Салтыковке пустят до конца года
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния