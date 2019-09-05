Никитин: научный комплекс "Волганариум" появится в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Научно-образовательный комплекс "Волганариум" с экспозицией фауны пресноводных бассейнов рек и озер России планируется создать в Нижегородской области, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Глеб Никитин.

"Вместе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым мы планируем посетить Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" Дальневосточного отделения РАН. Мы в Нижегородской области намерены реализовывать свой, очень схожий проект с рабочим названием "Волганариум". Это комплексный проект, включающий создание экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек и озер России, научно-лабораторного комплекса мониторинга и моделирования окружающей среды, а также интерактивного музея экологии", - сказал Никитин.

Он подчеркнул, что экология является одним из приоритетов национальной политики России, поэтому основной целью проекта "Волганариум" является привлечение общественного внимания к проблемам экологии и сохранения разнообразия животного мира России и Волги, в частности.

"Этот проект мы намерены реализовать в рамках создания Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня. И в рамках НОЦ, и в рамках "Волганариума" мы планируем развивать сотрудничество с международным научным сообществом, в том числе со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Я считаю, что очень перспективно было бы взаимодействовать с нашими китайскими коллегами. Знаю, что в Китае вопрос состояния великих рек, в частности, Хуанхэ и Янцзы, очень актуален, поэтому уверен, что перспективы сотрудничества есть", - отметил губернатор Нижегородской области.

По его словам, Корпорация развития Нижегородской области планирует подписать соглашение с Приморским океанариумом. Оно предусматривает обмен информацией, взаимодействие в рамках работы Научно-образовательного центра, в том числе в сферах экологии, совместную организацию и проведение тематических выставок, семинаров, полевых исследований, организацию стажировок специалистов.