Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проблемы экологии и климата являются причиной 20% дополнительных смертей в России, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов на Климатическом форуме городов в Москве.
"Вклад экологии и климата в увеличение смертности - где-то 20% (в год - ред.). Те данные, которые мы видим, анализируя статистку по смертности и заболеваемости в течение года, они как раз говорят об этом, что перепады погоды очень влияют на заболеваемость", - сказал Киселев-Романов.