Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве

"Вклад экологии и климата в увеличение смертности - где-то 20% (в год - ред.). Те данные, которые мы видим, анализируя статистку по смертности и заболеваемости в течение года, они как раз говорят об этом, что перепады погоды очень влияют на заболеваемость", - сказал Киселев-Романов.