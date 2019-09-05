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РИА Новости

Плохая экология является причиной 20% смертей в год, сообщили в Минздраве

11:27 05.09.2019 (обновлено: 11:58 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Проблемы экологии и климата являются причиной 20% дополнительных смертей в России, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов на Климатическом форуме городов в Москве.
"Вклад экологии и климата в увеличение смертности - где-то 20% (в год - ред.). Те данные, которые мы видим, анализируя статистку по смертности и заболеваемости в течение года, они как раз говорят об этом, что перепады погоды очень влияют на заболеваемость", - сказал Киселев-Романов.
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