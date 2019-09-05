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РИА Новости

АТЦ СНГ: новый украинский гранатомет попал к террористам раньше, чем в ВСУ

11:24 05.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки террористов из Нигерии на год раньше, чем в Вооруженные силы Украины, заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.
"Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов "Боко харам" из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины. Оружие изначально предназначалось для вооруженных сил Нигерии. Оружие производилось на предприятии, которое раньше называлось "Ленинская кузница" и на момент событий, о которых я говорю, принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко", - сказал Новиков на второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".
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УАГ-40 является украинской разработкой в области вооружения и военной техники, выпущенной в соответствии со стандартами НАТО.
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Андрей НовиковВооруженные силы УкраиныНигерияУкраинаВ мире
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