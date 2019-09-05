АТЦ СНГ: новый украинский гранатомет попал к террористам раньше, чем в ВСУ

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки террористов из Нигерии на год раньше, чем в Вооруженные силы Украины, заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

"Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов "Боко харам" из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины. Оружие изначально предназначалось для вооруженных сил Нигерии. Оружие производилось на предприятии, которое раньше называлось "Ленинская кузница" и на момент событий, о которых я говорю, принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко", - сказал Новиков на второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".