Моди пригласил губернаторов с Дальнего Востока посетить Индию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил всех 11 губернаторов российского Дальнего Востока посетить его страну.
"Для того, чтобы получить лучшие результаты от участия Индии в этом экономическом форуме, я хотел бы пригласить всех 11 губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию, посетить нашу страну", - заявил Моди, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит 4-6 сентября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.