Моди пригласил губернаторов с Дальнего Востока посетить Индию

"Для того, чтобы получить лучшие результаты от участия Индии в этом экономическом форуме, я хотел бы пригласить всех 11 губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию, посетить нашу страну", - заявил Моди, выступая на пленарном заседании ВЭФ.