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РИА Новости
Восточный экономический форум

Моди пригласил губернаторов с Дальнего Востока посетить Индию

11:18 05.09.2019 (обновлено: 11:50 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил всех 11 губернаторов российского Дальнего Востока посетить его страну.
"Для того, чтобы получить лучшие результаты от участия Индии в этом экономическом форуме, я хотел бы пригласить всех 11 губернаторов Дальнего Востока приехать в Индию, посетить нашу страну", - заявил Моди, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит 4-6 сентября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладивостокРоссияИндия
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