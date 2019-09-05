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РИА Новости
Ядерные технологии

Зиничев проверил готовность инфраструктуры Певека перед прибытием ПАТЭС

11:16 05.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту Мурманска
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев проверил готовность пожарно-спасательной инфраструктуры в чукотском Певеке перед прибытием плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Зиничев в четверг посетил городской округ Певек, где завершается строительство береговых сооружений, предназначенных для функционирования ПАТЭС.
Планируется, что ПАТЭС будет обеспечивать электричеством как Певек, так и близлежащие населенные пункты Чукотки, а также предприятия добывающей промышленности региона. Эту станцию уже называют самой северной атомной электростанцией мира.
"Ожидается, что плавучая станция "Академик Ломоносов" доберется до Чукотки к середине сентября, поэтому необходимо было заранее посмотреть береговую инфраструктуру, где идет строительство специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. СПСЧ будет оснащена современным оборудованием для работы в арктических условиях. В дальнейшем на ее базе мы планируем создание Арктического спасательного центра и станции для приема и обработки космической информации. Это позволит повысить уровень безопасности в регионе", - отметил министр.
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Также в рамках поездки на Чукотку в Анадыре Зиничев проверил готовность спасательных подразделений ГУМЧС России по Чукотскому автономному округу.
Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
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Ядерные технологииЕвгений ЗиничевМЧС РФПевекБезопасность
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