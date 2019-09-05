Зиничев проверил готовность инфраструктуры Певека перед прибытием ПАТЭС

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев проверил готовность пожарно-спасательной инфраструктуры в чукотском Певеке перед прибытием плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Зиничев в четверг посетил городской округ Певек, где завершается строительство береговых сооружений, предназначенных для функционирования ПАТЭС.

Планируется, что ПАТЭС будет обеспечивать электричеством как Певек, так и близлежащие населенные пункты Чукотки, а также предприятия добывающей промышленности региона. Эту станцию уже называют самой северной атомной электростанцией мира.

"Ожидается, что плавучая станция "Академик Ломоносов" доберется до Чукотки к середине сентября, поэтому необходимо было заранее посмотреть береговую инфраструктуру, где идет строительство специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. СПСЧ будет оснащена современным оборудованием для работы в арктических условиях. В дальнейшем на ее базе мы планируем создание Арктического спасательного центра и станции для приема и обработки космической информации. Это позволит повысить уровень безопасности в регионе", - отметил министр.

Также в рамках поездки на Чукотку в Анадыре Зиничев проверил готовность спасательных подразделений ГУМЧС России по Чукотскому автономному округу.