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РИА Новости

В Хабаровске арестовали мужчину, стрелявшего в играющих во дворе детей

11:12 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Наручники на судебном заседании. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Арестован житель Хабаровска, стрелявший пьяным из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей, сообщается в четверг на сайте СУСК по Хабаровскому краю.
Ранее ведомство сообщило, что 3 сентября 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома, выстрелил из пневматического оружия в сторону детей, играющих во дворе. Ему не понравилось, что они шумят. Мужчина попал в шестилетнюю девочку, ей была оказана медицинская помощь.
Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
"По ходатайству следственных органов, в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции
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