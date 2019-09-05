В Хабаровске арестовали мужчину, стрелявшего в играющих во дворе детей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Арестован житель Хабаровска, стрелявший пьяным из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей, сообщается в четверг на сайте СУСК по Хабаровскому краю.

Ранее ведомство сообщило, что 3 сентября 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома, выстрелил из пневматического оружия в сторону детей, играющих во дворе. Ему не понравилось, что они шумят. Мужчина попал в шестилетнюю девочку, ей была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.