В Хабаровске арестовали мужчину, стрелявшего в играющих во дворе детей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Арестован житель Хабаровска, стрелявший пьяным из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей, сообщается в четверг на сайте СУСК по Хабаровскому краю.
Ранее ведомство сообщило, что 3 сентября 52-летний мужчина, проживающий на первом этаже жилого дома, выстрелил из пневматического оружия в сторону детей, играющих во дворе. Ему не понравилось, что они шумят. Мужчина попал в шестилетнюю девочку, ей была оказана медицинская помощь.
Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
"По ходатайству следственных органов, в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.