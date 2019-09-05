Путин рассказал, как можно поощрять компании с недорогими билетами в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

"Приоритетом для всех авиационных компаний мира является безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам", - сказал Путин.

"Мы вчера говорили об этом с министром транспорта, надеюсь, он меня и сегодня услышит - в целом такая система на практике уже работает. Надо это закрепить. Понимаю, это не очень рыночная мера, но для этого региона это обоснованно. Но нужно подумать, как закрепить это и нормативно", - добавил глава государства.