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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин рассказал, как можно поощрять компании с недорогими билетами в ДФО

11:11 05.09.2019 (обновлено: 12:02 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
"Приоритетом для всех авиационных компаний мира является безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам", - сказал Путин.
"Мы вчера говорили об этом с министром транспорта, надеюсь, он меня и сегодня услышит - в целом такая система на практике уже работает. Надо это закрепить. Понимаю, это не очень рыночная мера, но для этого региона это обоснованно. Но нужно подумать, как закрепить это и нормативно", - добавил глава государства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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