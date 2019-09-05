Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока

"Мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию Дальнего Востока. А крупные, большие цели всегда предполагают партнерство и объединение усилий. Мы нацелены на такое сотрудничество, открытое для всех, кто в нем заинтересован. Мы верим в будущее нашего сотрудничества, в будущее Дальнего Востока России. Для успеха, как и по всей нашей большой стране, нам нужна консолидация общества, участие и вовлеченность каждого человека, готовность внести свой вклад, свое дело, энергию, знания в общий результат", - сказал глава государства.