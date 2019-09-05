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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин рассказал, что необходимо для развития Дальнего Востока

11:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для успешного развития Дальнего Востока необходима консолидация общества, Россия нацелена на открытое сотрудничество для реализации масштабных задач по развитию региона, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию Дальнего Востока. А крупные, большие цели всегда предполагают партнерство и объединение усилий. Мы нацелены на такое сотрудничество, открытое для всех, кто в нем заинтересован. Мы верим в будущее нашего сотрудничества, в будущее Дальнего Востока России. Для успеха, как и по всей нашей большой стране, нам нужна консолидация общества, участие и вовлеченность каждого человека, готовность внести свой вклад, свое дело, энергию, знания в общий результат", - сказал глава государства.
Он добавил, что у России есть настрой на консолидацию для достижения общих целей. По его словам, это значит, что все планы и мечты "обязательно станут реальностью".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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