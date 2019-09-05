Индия предоставит кредитную линию для развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Индия предоставит кредитную линию на 1 миллиард долларов для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По его словам, ранее делегации бизнесменов из Индии на Дальнем Востоке удалось заключить около 50 соглашений в различных секторах – энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли.

"Мы ожидаем, что в результате сможем обеспечить инвестиции в 5 миллиардов долларов", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.

"Для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку Индия предоставит кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране", - подчеркнул индийский премьер.