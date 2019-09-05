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РИА Новости
Восточный экономический форум

Индия предоставит кредитную линию для развития Дальнего Востока

11:09 05.09.2019 (обновлено: 11:34 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Индия предоставит кредитную линию на 1 миллиард долларов для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
По его словам, ранее делегации бизнесменов из Индии на Дальнем Востоке удалось заключить около 50 соглашений в различных секторах – энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли.
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"Мы ожидаем, что в результате сможем обеспечить инвестиции в 5 миллиардов долларов", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
"Для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку Индия предоставит кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране", - подчеркнул индийский премьер.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокИндияЭкономика
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