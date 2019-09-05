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РИА Новости

"Новатэк" раскрыл планы по запуску третьей линии "Арктик СПГ-2"

11:03 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Новатэк" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стенд компании Новатэк на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Запуск третьей линии проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров "Арктик СПГ-2" на полуострове Гыдан запланирован на 2026 год, говорится в сообщении российской газовой компании.
"Суммарная мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей - в 2024 и 2026 годах соответственно", - сообщается в релизе.
Ранее в четверг глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что запуск первой очереди проекта планируется не позже третьего квартала 2023 года, второй - через год.
В релизе компании также уточняется, что капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в эквиваленте 21,3 миллиарда долларов.
"Новатэк" в четверг объявил, что участники "Арктик СПГ-2" приняли окончательное инвестиционное решение по проекту. Участие в "Арктик СПГ-2" предусматривает приобретение СПГ с проекта всеми его акционерами на долгосрочной основе в объемах, пропорциональных долям владения.
Министр энергетики РФ Александр Новак
04:59Восточный экономический форум
Новак назвал планируемый объем инвестиций в "Арктик СПГ-2"
"Арктик СПГ-2 " - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).
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Леонид МихельсонНоватэкЭкономика
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