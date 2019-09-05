"Новатэк" раскрыл планы по запуску третьей линии "Арктик СПГ-2"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Запуск третьей линии проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров "Арктик СПГ-2" на полуострове Гыдан запланирован на 2026 год, говорится в сообщении российской газовой компании.

"Суммарная мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей - в 2024 и 2026 годах соответственно", - сообщается в релизе.

Ранее в четверг глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что запуск первой очереди проекта планируется не позже третьего квартала 2023 года, второй - через год.

В релизе компании также уточняется, что капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в эквиваленте 21,3 миллиарда долларов.

"Новатэк" в четверг объявил, что участники "Арктик СПГ-2" приняли окончательное инвестиционное решение по проекту. Участие в "Арктик СПГ-2" предусматривает приобретение СПГ с проекта всеми его акционерами на долгосрочной основе в объемах, пропорциональных долям владения.