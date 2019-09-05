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РИА Новости
Союзное государство

Минск готов подписать с Москвой документы по интеграции к 8 декабря

11:00 05.09.2019 (обновлено: 11:13 05.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид города Минска. Архивное фото
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Белорусско-российские документы по интеграции планируется подписать в установленные сроки, к 8 декабря, несмотря на некоторые сохраняющиеся спорные вопросы, сообщил в четверг глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Есть еще (спорные вопросы - ред.). Президент (Белоруссии - ред.) сказал четко - к 8 декабря должна быть программа (действий по интеграции - ред.) и пакет "дорожных карт", все вместе... От даты, которую президенты (Белоруссии и России - ред.) согласовали в Санкт-Петербурге, они не отступают. Все, что происходит сейчас, - это промежуточная работа", - сказал Крутой журналистам.
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Глава Минэкономики пояснил, что внесение правительством для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко проекта программы действий по интеграции предполагает его ознакомление с текущей промежуточной работой. Впоследствии, по словам Крутого, предполагается, что лидеры Белоруссии и России подпишут саму программу по интеграции и пакет "дорожных карт", а также ряд соглашений, которые решают для Минска "чувствительные вопросы, в первую очередь, по газу". "Вот это будет президентский "пакет", - уточнил Крутой.
По словам министра, сама программа действий будет носить рамочный характер. "Все вопросы будут "расшиты" в "дорожных картах", после "дорожных карт" начнется работа над нормативными актами, в течение 2020 года. Потому что все сферы разные, в разных сферах разная степень уже на сегодня унификации. Если взять таможню, там уже практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС, единые документы действуют. Если взять какие-то другие сферы, там еще люди даже не понимают масштабы необходимых изменений", - сказал Крутой.
Он отметил, что все эти вопросы будут проанализированы в течение двух ближайших месяцев. После этого будет решено, какой массив нормативных документов надо поменять в течение 2020 года, и с 1 января 2021 года по основным сферам будут запущены общие рынки. "То есть общая концепция такая, с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения", - пояснил Крутой.
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Во вторник пресс-секретарь премьера республики Александра Исаева сообщила РИА Новости, что проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Ранее премьер республики Сергей Румас сообщил, что в начале сентября рассчитывает провести встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать эту программу действий.
По данным белорусской стороны, в ней заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". К 1 ноября по этому документу должны быть подготовлены около 28 "дорожных карт" в различных сферах.
Ранее Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины двух стран опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. С российской стороны этой группой руководит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской – глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты. Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.
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