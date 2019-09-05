Путин призвал увеличить в ДФО целевой набор по дефицитным специальностям

Президент отметил, что надо думать о будущем, дать возможность сегодняшним школьникам, которые хотят жить и работать на Дальнем Востоке, получить качественное образование, независимо от доходов и материального состояния их семей.

"Считаю, что стоит расширить программу предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных вузах по отдельным остродефицитным специальностям, чтобы молодые люди учились, как за государственный счет, так и за счет потенциальных работодателей, и были уверены, что на будущем рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно были решены", – сказал он.