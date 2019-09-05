Путин призвал увеличить в ДФО целевой набор по дефицитным специальностям

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Надо увеличить количество целевого набора в вузы в Дальневосточном федеральном округе по остродефицитным специальностям, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Президент отметил, что надо думать о будущем, дать возможность сегодняшним школьникам, которые хотят жить и работать на Дальнем Востоке, получить качественное образование, независимо от доходов и материального состояния их семей.
"Считаю, что стоит расширить программу предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных вузах по отдельным остродефицитным специальностям, чтобы молодые люди учились, как за государственный счет, так и за счет потенциальных работодателей, и были уверены, что на будущем рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно были решены", – сказал он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.