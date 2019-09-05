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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин призвал увеличить в ДФО целевой набор по дефицитным специальностям

11:00 05.09.2019 (обновлено: 11:02 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Надо увеличить количество целевого набора в вузы в Дальневосточном федеральном округе по остродефицитным специальностям, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Президент отметил, что надо думать о будущем, дать возможность сегодняшним школьникам, которые хотят жить и работать на Дальнем Востоке, получить качественное образование, независимо от доходов и материального состояния их семей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
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"Считаю, что стоит расширить программу предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных вузах по отдельным остродефицитным специальностям, чтобы молодые люди учились, как за государственный счет, так и за счет потенциальных работодателей, и были уверены, что на будущем рабочем месте их ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно были решены", – сказал он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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