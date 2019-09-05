Мосгорсуд оставил в силе решение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отклонил апелляционное представление прокурора на решение Преображенского суда об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, получившего три года колонии по первому "делу реставраторов", сообщили РИА Новости в суде.
"Представление прокурора отклонено", - сказал собеседник агентства.
Срок отбывания наказания Пирумова истекает 15 сентября. Теперь экс-чиновник, который является фигурантом еще одного дела о масштабных хищениях, может ходатайствовать об изменении меры пресечения. Последний раз суд продлевал ему срок содержания в СИЗО до 16 августа.
Фигуранты первого "дела реставраторов" из Минкультуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок до трех лет; первая апелляция привела к ужесточению суммы штрафа - с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Плохие новости Пирумов узнал в СИЗО - его вновь арестовали в мае 2018 года, когда он стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.