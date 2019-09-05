Власти Ленобласти примут комплекс мер для снижения бедности к 2024 году

С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены использовать самый широкий комплекс мер — от развития кооперации на селе до заключения соцконтрактов и создания рабочих мест для многодетных семей - для достижения цели снижения в два раза уровень бедности в РФ, содержащейся в основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года, сообщил глава региона Александр Дрозденко на V форуме социальных работников Ленинградской области.

"Перед нами поставлена серьезнейшая задача — к 2024 году в два раза сократить число малоимущих. Самый простой путь — платить пособие по бедности. Но это огромные цифры: даже если мы будем платить одну тысячу рублей гражданам, которые уже отнесены к категории малоимущих, Ленинградской области понадобится два миллиарда рублей. Мы нашли очень хороший вариант — это, во-первых, проанализировать условия жизни каждой малоимущей семьи и каждого малоимущего гражданина и заключить социальный контракт, по которому человек получает возможность повысить свои доходы путем трудоустройства или вступления в кооператив. Второе - проанализировать те семьи, которые не получают социальную помощь и эту помощь предоставить. И, наконец, если первые два варианта не работают — выплачивать пособие по бедности", — сказал Дрозденко.

По его словам, в ближайшие годы информация о малоимущих семьях и одиноких гражданах будет оцифрована. Это поможет назначать ту или иную помощь в упрощенном порядке, а также контролировать исполнение соцконтрактов.

Помимо этого, губернатор сообщил, что регион намерен ввести систему материальной заинтересованности социальных работников и социальных служб — в виде премий, выплачиваемых в случае сокращения числа нуждающихся в пособиях по бедности.

"Планируется, что данная программа у нас заработает с 1 января 2021 года. Таким образом, Ленинградская область станет первым регионом России с такой программой, которая может потом быть адаптирована для других субъектов Российской Федерации", — отметил Дрозденко.

Также он сообщил, что органы власти намерены стимулировать работодателей принимать на 1/2 ставки пенсионеров, многодетных мам и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также создавать на селе условия для развития потребительской кооперации. что дало бы возможность малоимущим на селе реализовывать свою продукцию.