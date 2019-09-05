Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T10:56Z
https://ria.ru/20190905/1558331797.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152101/95/1521019519_0:50:3015:1746_1036x0_80_0_0_6e61f136d9b043bc75663383a9320a37.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти примут комплекс мер для снижения бедности к 2024 году

10:56 05.09.2019
8
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион "Петровский"
Вид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион Петровский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены использовать самый широкий комплекс мер — от развития кооперации на селе до заключения соцконтрактов и создания рабочих мест для многодетных семей - для достижения цели снижения в два раза уровень бедности в РФ, содержащейся в основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года, сообщил глава региона Александр Дрозденко на V форуме социальных работников Ленинградской области.
"Перед нами поставлена серьезнейшая задача — к 2024 году в два раза сократить число малоимущих. Самый простой путь — платить пособие по бедности. Но это огромные цифры: даже если мы будем платить одну тысячу рублей гражданам, которые уже отнесены к категории малоимущих, Ленинградской области понадобится два миллиарда рублей. Мы нашли очень хороший вариант — это, во-первых, проанализировать условия жизни каждой малоимущей семьи и каждого малоимущего гражданина и заключить социальный контракт, по которому человек получает возможность повысить свои доходы путем трудоустройства или вступления в кооператив. Второе - проанализировать те семьи, которые не получают социальную помощь и эту помощь предоставить. И, наконец, если первые два варианта не работают — выплачивать пособие по бедности", — сказал Дрозденко.
По его словам, в ближайшие годы информация о малоимущих семьях и одиноких гражданах будет оцифрована. Это поможет назначать ту или иную помощь в упрощенном порядке, а также контролировать исполнение соцконтрактов.
Помимо этого, губернатор сообщил, что регион намерен ввести систему материальной заинтересованности социальных работников и социальных служб — в виде премий, выплачиваемых в случае сокращения числа нуждающихся в пособиях по бедности.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
3 сентября, 11:33Ленинградская область
Власти Ленобласти помогут молодым профессионалам повысить свое мастерство
"Планируется, что данная программа у нас заработает с 1 января 2021 года. Таким образом, Ленинградская область станет первым регионом России с такой программой, которая может потом быть адаптирована для других субъектов Российской Федерации", — отметил Дрозденко.
Также он сообщил, что органы власти намерены стимулировать работодателей принимать на 1/2 ставки пенсионеров, многодетных мам и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также создавать на селе условия для развития потребительской кооперации. что дало бы возможность малоимущим на селе реализовывать свою продукцию.
Как отметили в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на данные Росстата, доля малоимущих в Ленинградской области в 2018 году составляла 9,4% от общей численности жителей или 170,5 тысяч человек. Из них – 54,1 тысячи человек – это малоимущие пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату до величины прожиточного минимума пенсионера, более 84 тысяч человек - семьи с детьми (родители и дети) с доходами ниже прожиточного минимума, 14 тысяч человек – граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получающие государственную соцпомощь; 18 тысяч – граждане трудоспособного возраста, временно не работающие, либо имеющие низкий доход, одинокие и некоторые другие категории, пояснили в пресс-службе.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Волейбольный мяч
Современный волейбольный комплекс откроется в Ленобласти в начале зимы
РИА
Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти предлагает создать экологические дружины
Лес
Лесничества Ленобласти получили новую спецтехнику
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Новое производство запустили на бумажно-картонной фабрике под Тулой
Лента
новостей
Заготовка рулонов сена
На Смоленщине ожидают рекордный урожай зерновых
Лекарства
Больной ребенок из Югры получит препарат, который запретил выдавать суд
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября 2019
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния