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РИА Новости

Депутат Госдумы поддержал идею Грефа отменить школьные экзамены

10:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Современное образование должно стать системой стимулов, сегодня учащихся готовят к экзаменам, а не к тому, чтобы быть личностью, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что процесс оценивания и экзамены убивают у школьников желание учиться, создавая "людей с инвалидностью", которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки. "Одна из моих личных целей - убить экзамены", сказал Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.
"Поддерживаю его идею. Экзамены - это мучение, экзамены - это пытка. Экзамены - это основа сегодняшнего образования, то есть (главное) не подготовить личность, которая может всесторонне смотреть на проблему, на явления, а лишь заучив алгоритм решения той или иной задачи —не всегда тестовый, но все равно типовой — человек может показать успешность в образовании. Это не так", - сказал Чернышов РИА Новости.
По его мнению, образование сегодня перестало быть интересным и значимым для молодёжи явлением.
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"Нам же нужно поставить систему образования как систему стимулов. Получая образование, ты получаешь возможности для полного, всестороннего развития. И сегодня экзамены отменить можно. Достаточно сегодня лишь создать условия, при которых мы будем получать всю информацию о школьной и внешкольной работе ученика, смотреть, как он развивается как личность, исходя из этого делать свои выводы. (Нужно) дать возможность вместо постоянного решения каких-то задач дать возможность креативного мышления. К этому сейчас ведёт новая система экономики. Поэтому я абсолютно согласен с мнением Германа Оскаровича", - сказал парламентарий.
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Борис Чернышов (депутат)ЛДПРГосдума РФГерман ГрефОбщество
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