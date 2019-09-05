Путин поздравил школьника из Улан-Удэ с победой на чемпионате WorldSkills

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил девятиклассника из Улан-Удэ Андрея Мешкова с победой на чемпионате мира WorldSkills в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

"Недавно в Казани прошел чемпионат мира по рабочим специальностям. И золото чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills среди юниоров завоевал девятиклассник Андрей Мешков из Улан-Удэ. Он стал лучшим в компетенции, связанной с информационными технологиями. Я его еще раз с этим поздравляю", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 прошел в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали более 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Российская Федерация вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Сегодня союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" охватывает все регионы, 3,5 тысячи колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний.